Безбилетники набросились с ножом на контролера электрички в Подмосковье

В Подмосковье трое мужчин отказались платить за проезд в электричке и набросились с ножом на контролера. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел вечером 12 сентября в электропоезде «Волоколамск — Серпухов» на перегоне станций «Подольск — Столбовая» Курского направления Московской железной дороги. По версии следствия, трое мужчин, не оплативших проезд, с применением ножа угрожали контролеру-кассиру и пассажирам.

— При содействии сотрудников ЛУ МВД России на станции Москва-Курская личности и местонахождение злоумышленников установлены в те же сутки. Подозреваемые задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, — передает Telegram-канал ведомства.

