Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Уфе

На уфимском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Новойл» после атаки беспилотника прогремел взрыв. По данным главка МЧС по Республике Башкортостан, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, сообщает Ura.ru.

Жители Уфы опубликовали в социальных сетях видеозаписи прилета дрона самолетного типа, а также ролики с открытым огнем и столб дыма.

До этого в целях безопасности в аэропорту Уфы был введен план «Ковер», приостановлен прием и вылет самолетов. Также жители республики сообщили о перебоях в работе мобильной связи и интернета.

Ранее власти Нижегородской области объяснили отсутствие бензина на некоторых заправках «корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов» в связи со «сложной производственно-экономической ситуацией на нефтеперерабатывающих предприятиях».

В целом на перебои с топливом жалуются автовладельцы более чем десяти регионов России. Независимые автозаправочные станции утверждают, что некоторые НПЗ не отгружают бензин марок АИ-92 и АИ-95 уже несколько недель. Одной из главных причин эксперты называют необходимость срочных ремонтов на пострадавших от атак беспилотников предприятиях.