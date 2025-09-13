Под Петербургом на прогулке исчез известный врач

В Сестрорецке (пригород Петербурга) пропал известный патоморфолог — заслуженный врач РФ, профессор Борис Ариэль. Его личные вещи нашли на местном пляже, поэтому специалисты сейчас исследуют озеро Сестрорецкий Разлив, сообщает 78.ru.

© Wikimedia Commons

Профессора видели в 9 утра плавающим в озере. Он был бодр и общался с местными жителями. Затем он пропал, оставив личные вещи на пляже.

Известно, что ученый плавает регулярно, невзирая на погоду. Сегодня он собирался на завтрак к другу — детскому хирургу Олегу Шацилло. Последний и поднял тревогу, не дождавшись гостя.

Специалисты МЧС задействовали катер с гидролокатором для поиска пропавшего. Уже обследовано около 500 кв.м. акватории.

Одновременно ведутся поиски в прибрежной зоне, к ним подключились жители СНТ, где пропал врач.

Борис Ариэль — советский и российский патоморфолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР. Ему 87 лет.Член правления Санкт-Петербургской ассоциации патологоанатомов, член диссертационных советов. Автор более 350 научных работ.