Стали известны подробности о выходе на свободу Евгении Хасис

Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, продолжает отбывать наказание. Ее срок истекает лишь в конце ноября. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Источник прокомментировал информацию о том, что за Хасис в конце августа был установлен административный надзор. Он может применяться к лицам, освобожденным из мест лишения свободы.

«Осужденная Евгения Хасис продолжает отбывать наказание. Срок истекает в конце ноября. Заявление об административном надзоре могло быть подано заранее», — сказал источник.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены в 2009 году в Москве.

За убийство были осуждены Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (она получила 18 лет тюрьмы). Суд установил, что они мстили Маркелову за его антифашистскую деятельность.

В 2022 году Верховный суд снизил Хасис наказание с 18 до 17 лет лишения свободы.