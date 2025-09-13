На Фарерских островах трое туристов исчезли с разницей в один день

Двое южнокорейских туристов и мексиканец загадочным образом исчезли неделю назад на Фарерских островах - автономной датской территории - с разницей в один день, сообщила местная полиция, добавив, что в последний раз их видели возле водопада.

Обширные поиски проводились как на море, так и на суше. Со Чон Пака и Су Ён Пака, двух южнокорейцев, в последний раз видели в прошлый вторник около 17.30 на главном острове архипелага. Биллинг телефонных разговоров показывает, что они находились в районе возле водопада, который впадает прямо в океан, сообщила полиция. 68-летнего мексиканца Педро Энрике Морено Хенца в последний раз видели утром в прошлую среду. В последний раз его телефон был подключен возле водопада около полудня. Его рюкзак был найден на следующий день на другом острове архипелага.

"Поиски на суше были приостановлены поздно вечером в пятницу, - сообщил AFP начальник местной полиции Майкл Булсен. - Я говорю приостановлены, потому что мы продолжим искать, если получим новые зацепки". По его словам, водопад Босдалафоссур не представляет особой опасности. "Тем не менее, важно понимать, что местность на Фарерских островах сложная, с крутыми и резкими обрывами, ведущими прямо в Атлантику", - отметил он.

В дни исчезновения туристов в регионе стояла достаточно спокойная и ясная погода, отметил начальник полиции. За последние годы на главном острове архипелага помимо троих упомянутых иностранцев пропали четыре других туриста.