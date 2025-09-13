В США вынесли приговор российскому бизнесмену

В США вынесен приговор 37-летнему Андрею Севастьянову, обвиняемому в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах. Он получил 90 дней заключения в тюрьме округа Дейд, сообщает CBS News со ссылкой на материалы суда.

Согласно судебным документам, в дополнение к 90-дневному заключению Севастьянову грозит два года общественного контроля и пять лет испытательного срока. Кроме того, он должен пройти курсы по управлению гневом и воспитанию детей.

Подсудимый обязан соблюдать все условия Департамента по делам детей и семьи, и не иметь с жертвой «контакта, который может нанести ей вред».

Мужчина признал вину.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Севастьянов жестоко обращался со своей 2-летней дочерью в кондоминиуме La Perla в Санни-Айлс-Бич. Это произошло еще в мае. Анонимный информатор отправил записи с камер кондоминиума в полицию. Там убедились, что речь идет о насилии.

«По сути, ребенок 2,5 лет подвергался избиению, другого слова не подобрать. Ее дергали за волосы, дергали за руку, пинали, роняли. Это действия, которые трудно представить со стороны отца, ведь ребенок доверяет ему больше всего на свете», — сказал представитель местной полиции Брайан Шнелл.

Когда полицейские попытались взять Севастьянова под стражу, он оказал сопротивление с применением насилия.

На допросе обвиняемый рассказал следователям, что девочка «закатывает истерики и отказывается слушаться».

В итоге Севастьянову предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах с причинением тяжких телесных повреждений, и сопротивлении аресту с применением насилия.

СМИ: Российского бизнесмена арестовали в США за избиение своей дочери

Девочку отправили в местную детскую больницу.

По данным телеграмм-каналов, Севастьянов — российский бизнесмен, владелец бренда маникюрной продукции.