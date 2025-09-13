13-летнего россиянина нашли мертвым после того, как мать решила продать его ноутбук

Шестиклассника нашли под окнами на улице Шувалова в Мурино. Перед трагедией он поругался с матерью из-за продажи его ноутбука, пишет "Mash на Мойке".

По данным канала, у семьи трудное финансовое положение. Женщина отправилась в комиссионный магазин, чтобы сдать ноутбук и оплатить выручкой аренду квартиры. На месте она заметила, что забыла зарядное устройство, и попросила 13-летнего сына принести его. Мальчик выполнил просьбу, но взял не ту зарядку. Сотрудник ломбарда не смог включить устройство и проверить его, в итоге сдать ноутбук не вышло.

Ситуация сильно разозлила мать, и она накричала на сына по телефону. Вернувшись домой, женщина обнаружила сына, лежащего под окнами многоэтажки.

Ребёнок ещё подавал признаки жизни. Его и мать, находившуюся в остром психологическом состоянии, забрали в больницу. Позднее мальчик скончался, о чём мать узнала той же ночью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.