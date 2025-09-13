Склад сервиса «Чердак» сгорел в Подмосковье

В Подмосковье сгорел склад популярного сервиса хранения «Чердак».

По предварительным оценкам, ущерб от пожара составил свыше 1 млрд рублей, пишет Telegram-канал Mash.

«Чердак» — сервис временного и длительного хранения личных вещей с ежемесячной оплатой. Директор — Мердан Дурдымурадов (с 2022), до него деятельностью сервиса заведовал Константин Захаров, отметили журналисты.

По данным канала, инцидент произошел 10 сентября. Площадь возгорания составила 12 тыс. «квадратов». Вместе с тем, информация о ЧП в первые дни не получила широкого распространения.

Один из пользователей «Чердака» пояснил на портале отзывов, что оставил на складе компании вещи на сумму 500 тыс. рублей.

По его словам, после пожара связь с сотрудниками компании прекратилась полностью: «дозвониться или дописаться до них невозможно, телефоны не отвечают, в мессенджерах игнорируют». Он добавил, что у него остались «только документы и одежда на пару дней».

12 сентября команда сервиса признала, что на складе произошел пожар. Сотрудники заметили, что «вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны».

«Пожар случился не по нашей вине, сейчас ведётся официальное расследование причин пожара. Доступ к складу временно ограничен, поэтому у нас нет возможности действовать быстрее», — подчеркнули представители «Чердака».

В компании отметили, что сервис не снимает с себя обязательств, все обращения будут рассмотрены.