Раскрыта стоимость часов экс-замминистра Тимура Иванова

Стало известно происхождение часов с гравировкой «Такой Тимур Иванов один», найденных при обыске у экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Секрет раскрыл адвокат Денис Балуев, сообщает РБК.

Адвокат отметил, что это шуточный подарок от друзей. Часы произведены на заводе Полет», их стоимость 14,6 тыс. рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что помимо часов с гравировкой у Иванова нашли коллекцию из десятков часов Cartier, Hublot, Patek Philippe.

Иванова задержали весной прошлого года, он стал фигурантом нескольких уголовных дел. Экс-замминистра обвинили в получении взяток (1,3 млрд руб.), растрате, отмывании преступных доходов и незаконном обороте оружия.

В июле Иванова приговорили к 13 годам колонии за хищение и отмывание более 4 млрд руб., в том числе при закупке паромов для Керченской переправы.