Пропавшего на озере в Петербурге 87-летнего врача нашли мертвым

В Санкт-Петербурге в водах Сестрорецкого Разлива обнаружено тело 87-летнего патоморфолога, заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля. Об этом сообщает «Фонтанка» 13 сентября.

СМИ ранее приводили информацию, что мужчина был патологоанатомом и пропал во время прогулки.

Выяснилось, что врач утонул в субботу утром, решив искупаться в водоёме. Его личные вещи остались на берегу. Тело было обнаружено спустя несколько часов поисков и доставлено на берег.

Борис Ариэль родился в Ленинграде в 1937 году, окончил Первый медицинский институт в 1961 году и защитил диссертацию через четыре года. Он продолжил профессиональную династию, последовав по стопам отца, работавшего патологоанатомом в блокадном Ленинграде.