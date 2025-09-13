Появились подробности о погибшем чемпионе СССР Сергее Сокареве

Майк Габриелян

Родственница рассказала о последних годах жизни четырехкратного чемпиона СССР по лыжным гонкам Сергея Сокарева. Об этом пишет «АиФ».

Невестка Ирина рассказала, как спортсмен жил последние годы.

«У него были золотые руки, занимался ремонтом автомобилей, хорошо в них очень разбирался и учил этому сына… Лыжами занимался только для себя, профессионально никого не тренировал», — сообщила родственница.

По ее словам, Сергей не любил город, хотя у него была там квартира. В деревне он сделал дом из гаража: с пристройкой, душем, туалетом, отоплением, водой, стиральной машинкой и холодильником.

У Сокарева также был собственный огород, он всегда угощал родных и знакомых домашними овощами. Для внучки Алисы обустроил качели, маленький домик с песочницей.

«Он был сильным, где-то строгим, но с прекрасным чувством юмора... Был не жадным, честным, прямым человеком, помогал людям», — сказала родственница.

Она добавила, что причины пожара пока неизвестны:

«Про пожар ничего, к сожалению, не знаем, сами ждем информацию. Также не знаем, откуда началось возгорание, там много гаражей и люди разные ходят».

Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам (дистанция 70 км) Сергей Сокарев погиб 10 сентября, при пожаре в гаражном кооперативе деревни Ненимяки Всеволожского района Ленобласти. Ему было 68 лет. Похороны состоятся сегодня.