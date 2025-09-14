На Байкале мужчина утонул на глазах у жены и внука

На Байкале мужчина пытался спасти жену и внука, которых на лодке унесло течением от берега, и утонул. Об этом сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России. Несчастный случай произошел днем 11 сентября неподалеку от туристической базы Хала в Ольхонском районе Иркутской области. Спасателей вызвали сотрудники полиции, которые уточнили, что помощь требуется людям в вёсельной лодке. Сотрудники поисково-спасательного отряда нашли плавсредство в четырех километрах от берега. В нем находилась 55-летняя жительница Ангарского района и ее двухлетний внук. Женщина сообщила, что вместе с ними в лодке был ее муж, но он вернулся на берег, чтобы отогнать коров от лагеря. За это время лодку унесло течением, и мужчина решил добраться до нее вплавь. Его супруга видела, как он вошел в воду, но после потеряла его из виду. Тело пострадавшего нашли на глубине в 300 метрах от берега.

© Варвара Гертье/РИА «Новости»