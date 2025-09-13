В деле вице-губернатора Брянской области Симоненко появился новый фигурант

Число фигурантов уголовного дела о злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в Брянской области увеличилось до четырех человек. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, новый подозреваемый был арестован и помещен под стражу, при этом он не признает свою вину.

© Московский Комсомолец

Ранее по данному делу, возбужденному по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), уже были задержаны вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, начальник управления капитального строительства региона Евгений Жура и сын вице-губернатора Юрий Симоненко. Все они были этапированы в Москву, где Мещанский районный суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Никто из ранее арестованных обвиняемых также не признает вину.

Дело связано со строительством фортификационных сооружений в приграничных с Украиной районах Брянской области, где были выявлены серьезные нарушения при использовании бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что следствие обнаружило у экс-замминистра обороны Иванова часы с необычной гравировкой.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.