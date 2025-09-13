Суд взыскал с Дарьи Мороз задолженность за ЖКУ

Столичный суд взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актрисы Дарьи Мороз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

© nsn.fm

Известно, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подавал два иска против артистки, требования организации были удовлетворены.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», - указано в материалах.

Сумма задолженности Мороз не называется. Решения уже вступили в силу.

Актриса Дарья Мороз обратилась к дочери от Константина Богомолова в особый день

Ранее суд оштрафовал актера Игоря Верника на 10 тысяч рублей за неоплату парковки в Москве.