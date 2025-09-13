У Тимура Иванова изъяли часы с гравировкой "Такой Тимур Иванов один"

Газета.Ru

В коллекции экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова обнаружены именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, передает ТАСС.

У экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»
© РИА Новости

Согласно протоколу обысков, уникальные часы без брендовой маркировки были изъяты из гардеробной комнаты на третьем этаже загородного дома. Всего в коллекции насчитывалось 44 экземпляра премиальных марок.

«На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью «Такой Тимур Иванов один», — говорится в материалах дела.

Среди изъятых часов присутствовали модели люксовых брендов Patek Philippe, Breguet, Cartier, Hublot и Breitling. Единственным российским производителем в коллекции оказались часы «Полет» коллекции «Полет-стиль». Коллекция включала наручные, настольные и карманные модели.

Тимур Иванов отверг все обвинения в коррупции по второму уголовному делу

21 августа сообщалось, что Иванов собирал коллекцию антикварного оружия на средства, полученные преступным путем. Всего у него изъяли 26 предметов, включая экземпляры, принадлежавшие офицерам СС и люфтваффе: кортик ВВС нацистской Германии образца 1937 года, парадные шпаги унтер-офицера СС, а также уникальные исторические образцы — французскую морскую шпагу 1837 года, американский штык 1917 года и саблю французского офицера XI века. Коллекция также содержала трости со скрытыми клинками и дульнозарядные пистолеты XIX века.

Ранее ГП потребовала обратить имущество экс-замминистра обороны в доход государства.