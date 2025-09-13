Тревога цунами объявлена на Северных Курилах

Тревога цунами объявлена в Северо-Курильском районе после мощного землетрясения магнитудой 7,1 у побережья Камчатки. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

© Газета.ru

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 120 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 10 километров.

«Объявлена тревога цунами по Северо-Курильскому району», — рассказала Семенова.

В ночь на 13 сентября у побережья южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8. Землетрясение было зафиксировано ночью. Эпицентр располагался в 87 км южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Там можно было почувствовать подземный толчок. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 20 км.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «Газете.Ru», что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

Ранее глава РАН заявил, что землетрясение на Камчатке было спрогнозировано заранее.