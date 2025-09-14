На киевской нефтебазе раздался взрыв

Взрыв прогремел на нефтебазе, расположенной в Киевской области, сообщает украинское издание «Страна». Как предполагают некоторые Telegram-каналы, это могло быть результатом удара российских войск.

«В Киевской области взорвалась нефтебаза», — говорится в сообщении.

В свою очередь издание УНИАН сообщает сразу о нескольких взрывах, прозвучавших в регионе, уточняя, что при этом воздушная тревога не объявлялась. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили «Искандером» по площадке запуска БПЛА у Краматорска.