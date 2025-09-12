Врач из Финляндии 30 лет хранил тела супружеской пары дома в морозильнике

В частном доме в финском городе Турку полицейские обнаружили два трупа взрослых людей в морозильной камере. По словам детектива полиции Юго-Западной Финляндии Лассе Пунктуате, трупы находились там на протяжении 30 лет. Об этом сообщило местное агентство Yle.

Правоохранители задержали 80-летнего врача, который вел себя подозрительно в течение последних нескольких месяцев. Он занимался ритуальными услугами, но вызывал подозрения у полиции. В результате было начато расследование, в результате которого выяснилось, что в морозильной камере врача лежала супружеская пара.

Один из супругов скончался в 1994 году, а второй — в 1995-м. Изначально их планировали похоронить, но этого не произошло.

— Два человека хранились в морозильной камере в Турку на территории склада частного дома. Покойников нашли во время обыска в двух разных морозильных камерах, — передает Life.ru.

