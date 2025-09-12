Предполагаемый убийца Чарли Кирка перестал сотрудничать со следствием
Предполагаемый убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон отказался разговаривать со следователями. Об этом сообщает телеканал CNN.
Два источника CNN сообщили, что мужчина изначально общался с полицейскими, но после визита адвоката резко поменял манеру поведения.
Правый активист Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.
Предполагаемый убийца правого активиста Чарли Кирка был задержан после того, как рассказал соседу в Discord, что собирается перепрятать спрятанную в кустах винтовку. 22-летнего подозреваемого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. В момент задержания он был одет так же, как стрелявший в Кирка.