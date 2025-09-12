Задержанный за выстрел в активиста Кирка хотел быть электриком

Тайлер Робинсон, подозреваемый в расправе над консерватором Чарли Кирком, учился на электрика в колледже Юты, передает CNN.

© Соцсети

Представитель учебного заведения рассказал, что Робинсон учился на третьем курсе по программе электротехнического ученичества в Техническом колледже Дикси. Учебное заведение расположено в 3,5 часах езды от места покушения. Кроме того, в 2021-м в течение одного семестра задержанный посещал Университет штата Юта.

В ФБР пообещали продолжить поиск возможных причастных к убийству Кирка

Правый активист Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.