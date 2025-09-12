Выросло число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе выросло до трех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.
Отмечается, что третье тело нашли спасатели. Личность погибшего уточняется — в данный момент известно, что это мужчина. При этом источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что погибшим оказался житель Москвы 1967 года рождения.
Эвакуацию людей с канатной дороги на Эльбрусе завершили
Ранее глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков заявил, что в результате аварии на канатной дороге на горе Эльбрус погибли два человека. По предварительной версии, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор.