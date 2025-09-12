Никулинский суд Москвы запретил доступ к сайту, где можно было приобрести услуги наемного убийцы, сообщает РИА Новости 12 сентября со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, то, что в свободном доступе для неограниченного круга лиц размещена информация о предоставлении услуг по убийству человека обнаружил военный прокурор. Он и обратился с иском в суд.

Впоследствии суд признал запрещенной саму информацию, содержащуюся на сайте, а также действия, связанные ее с размещением.

В суде напомнили, что законодательство РФ предусматривает ответственность за убийство по найму. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут уголовную ответственность.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в Ульяновской области задержан житель Димитровграда, который готовил покушение на телеведущего Владимира Соловьева.