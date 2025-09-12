Раскрыты личности погибших в аварии на канатной дороге на Эльбрусе

В аварии на канатной дороге на Эльбрусе погибла супружеская пара. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Уточняется, что речь идет о жителе Тырныауза 1960 года рождения и его супруге — жительнице Махачкалы 1990 года рождения.

Напомним, что авария на канатной дороге на Эльбрусе произошла 12 сентября примерно в 15:00 по московскому времени. В результате произошедшего девять человек получили травмы различной тяжести, двое скончались. По предварительным данным, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор.