Полиция провела задержания после массовой драки на стройке в Москве

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в Москве были задержаны 16 человек после драки на стройке. Об этом пишет ТАСС.

Конфликт возник на стройке на улице Академика Комарова. Отмечается, что активными участниками драки оказались только двое задержанных из шестнадцати.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые доставили в территориальное подразделение 16 граждан для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки полицейскими были установлены предполагаемые активные участники драки. Ими оказались двое приезжих 27 и 33 лет», — сообщили в ведомстве.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — «Хулиганство». Кроме того, в отношении двух задержанных были составлены административные материалы по статье 18.10 КоАП РФ — «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

