В Москве задержали 16 человек после драки на стройке

Андрей Дуванов

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в Москве были задержаны 16 человек после драки на стройке. Об этом пишет ТАСС.

Полиция провела задержания после массовой драки на стройке в Москве
© РИА Новости

Конфликт возник на стройке на улице Академика Комарова. Отмечается, что активными участниками драки оказались только двое задержанных из шестнадцати.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые доставили в территориальное подразделение 16 граждан для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки полицейскими были установлены предполагаемые активные участники драки. Ими оказались двое приезжих 27 и 33 лет», — сообщили в ведомстве.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — «Хулиганство». Кроме того, в отношении двух задержанных были составлены административные материалы по статье 18.10 КоАП РФ — «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

