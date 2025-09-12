Эвакуацию людей с канатной дороги на Эльбрусе завершили

Спасатели завершили эвакуацию людей с канатной дороги на Эльбрусе, где произошло ЧП.

Об этом уведомил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«По состоянию на 17:00 эвакуация людей с кресельной канатной дороги завершена», — написал он в Telegram.

Ранее Казбек Коков рассказал, что два человека погибли в результате аварии. Предварительной причиной ЧП считают сход троса с ролика одной из опор канатной дороги.

Директор ООО «МКД Эльбрус» Ахмат Залиханов сообщил, что при обрыве канатной дороги на горе Эльбрус погибли женщина и пожилой мужчина.

Правоохранители возбудили уголовное дело после гибели двух человек на канатной дороге на Эльбрусе.