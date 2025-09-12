В СК возбудили уголовное дело после аварии на канатке с погибшими на Эльбрусе
После аварии на кресельной канатной дороге на Эльбрусе, где погибли два человека, в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Уголовное дело рассматривают по части 3, так как два человека погибли. Виновным может грозить до 10 лет лишения свободы.
"По версии следствия, 12 сентября 2025 года, примерно в 15 часов, на горе Эльбрус произошла авария подъемника канатно-кресельной дороги и падение на скалистую поверхность подвесных кресел вместе с находившимися в них гражданами", - отметили в пресс-службе ведомства.
Также известно, что несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП на канатной дороге на горе Эльбрус погибли два человека. Инцидент произошел на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания.