Мужчина напился и искупал в кипятке своего двухлетнего пасынка

В Германии 31-летнего местного жителя признали виновным в расправе над двухлетним пасынком. Об этом сообщает Bild.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в июле 2024 года. Мать двухлетнего ребенка ушла на работу, оставив сына под присмотром отчима. Мужчина вечером напился и решил искупать ребенка. Несмотря на то, что мальчик сопротивлялся, он отнес его в ванную и включил горячую воду. Ребенок сопротивлялся, но отчим удерживал его под струей очень горячей воды. Мужчина разрешил пасынку вылезти из ванны только тогда, когда его кожа стала бордово-красного цвета. После этого преступник позвонил сожительнице и рассказал о случившемся.

Ребенка забрали в больницу, где врачи 41 день боролись за его жизнь, пытаясь справиться с жуткими ожогами ― ему диагностировали поражение 56% покровов кожи. Спасти мальчика не удалось.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам заключения, а также выплате компенсации матери ребенка в размере €25 тысяч (более 2,4 миллиона рублей).