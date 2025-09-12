Российский подросток почти сгорел заживо из-за «секты» 2347

В подмосковном Одинцово 17-летний парень получил 90% ожогов тела и находится сейчас в коме. Подросток решил снять видео, где он проходит «очищение огнем» и перерождается. Уже две недели за его жизнь борются врачи. Об этом пишет ИА Регнум.

По словам матери пострадавшего, друзья, которые снимали с ним клип, сначала убеждали ее, что парень просто упал в костер для шашлыков, однако когда женщина увидела обгоревшие вещи сына и нетронутые огнем кроссовки, поняла — ребята врут.

Позже выяснилось, что парня к этому подтолкнула один тг-канал, внушающий несовершеннолетним идеи о бессмысленности их жизни.

По мнению женщины, это какой-то культ или секта, в канале постоянно фигурирует число 2347. Они утверждают, что с ними через птиц разговаривают ангелы.

