Популярный российский блогер отравился в ресторане и вызвал скорую

Популярный российский блогер Николай Соболев рассказал, что ему пришлось вызывать скорую помощь из-за сильного отравления. О случившемся он написал в Telegram.

Соболев уточнил, что 11 сентября позавтракал в ресторане в одном из торговых центров Москвы. По словам блогера, через два часа после приема пищи он ощутил сильное недомогание.

«Уж извините за подробности, начало полоскать. Под вечер [была] 39 температура. Скорая. Не отпускало до пяти утра», — описал он свое состояние.

Соболев также опубликовал видео, на котором медики ставят ему капельницу. Блогер добавил, что сейчас приходит в себя.

Весной 2024 года Соболев рассказал, что заболел аденовирусным конъюнктивитом. Он пожаловался на то, что из-за болезни провел 13 дней в постели «в состоянии практически полной недееспособности».