Стали известны подробности трагедии на Эльбрусе

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков заявил, что в результате аварии на канатной дороге на горе Эльбрус погибли два человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кокова, на месте работают спасатели. Информации о других пострадавших не поступало. Согласно предварительной версии, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор.

«Спасатели работают на месте происшествия, осуществляется эвакуация тел погибших. На настоящий момент информации о пострадавших нет. Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил он.

По информации Telegram-канала Mash, погибшие работали тестировщиками канатной дороги. При этом, несколько человек застряли на высоте 3,8 метров — сейчас спасатели спускают их вниз.

Издание также отмечает, что канатную дорогу планировали отреставрировать со 2 по 24 сентября.

Ранее на Эльбрусе погиб альпинист из Белоруссии.