Стала известна личность убийцы Кирка

Издание New York Post утверждает, что задержанным по подозрению в убийстве политического активиста Чарли Кирка в США является 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Издание сообщает об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка.

Убийство Кирка произошло 10 сентября в Юте. Покушение попало на видео. Судя по кадрам, которые расходятся в сети, стрелявший попал выступающему в шею, когда тот отвечал на вопросы студентов.