Стала известна личность убийцы Кирка

NYT: подозреваемым в убийстве Кирка является 22-летний житель Юты
Издание New York Post утверждает, что задержанным по подозрению в убийстве политического активиста Чарли Кирка в США является 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.
Издание сообщает об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка.
Трамп поделился подробностями задержания стрелявшего в активиста Кирка
Убийство Кирка произошло 10 сентября в Юте. Покушение попало на видео. Судя по кадрам, которые расходятся в сети, стрелявший попал выступающему в шею, когда тот отвечал на вопросы студентов.