В Москве завершили расследование дела о похищении гражданина Италии

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех обвиняемых в похищении гражданина Италии в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд. В отношении организатора уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

Установлено, что в мае 2024 года заказчик преступления решил похитить подчиненного сотрудника итальянской компании, чтобы оказать давление на руководство этой фирмы для возобновления финансовых отношений, стать партнером и в конечном итоге получить финансовую выгоду. В середине июня того же года заказчик, находясь за пределами РФ, вовлек в состав организованной группы троих человек, не имевших постоянного источника дохода и желавших быстро заработать деньги. Также он привлек своего родственника.

Для подготовки к похищению заказчик передал соучастникам 800 тыс. рублей, из которых 85 тыс. рублей предназначались каждому в качестве аванса. Готовясь к совершению преступления, злоумышленники следили за потерпевшим, определили наиболее удобное место и время его захвата, а также купили наручники, камуфлированную одежду, арендовали машину и под обманным предлогом убедили знакомого предоставить им дом в Брянской области для дальнейшего удержания в нем похищенного.

Утром 28 июня 2024 года фигуранты около жилого дома на Садовой-Триумфальной улице в Москве, применяя физическое насилие и угрожая пистолетом, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Они затащили мужчину в машину, где надели на него наручники и мешок на голову. Продолжая угрожать расправой, соучастники заставили потерпевшего позвонить своему руководителю и сообщить якобы о своем задержании правоохранителями, а также сообщить о необходимости связаться с заказчиком похищения для решения вопроса об освобождении. Кроме того, обвиняемые обыскали итальянца и похитили принадлежащие ему вещи и деньги на общую сумму более 80 тыс. рублей. Уже в заранее подготовленно жоме соучастники сковали одну руку потерпевшего наручниками, пристегнув их к тумбочке, и круглосуточно за ним следили.

Местонахождение фигурантов было оперативно установлено, они были задержаны, а потерпевший освобожден.