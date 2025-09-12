Мужчина избил экскурсовода на глазах москвичей в центре столицы

На мужчину, проводившего экскурсию по Москве, напал неизвестный мужчина и пнул его ногой. Зачинщик потребовал у пострадавшего предъявить ему аккредитацию.

Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

— Инцидент произошел вчера днем рядом с музеем-квартирой Максима Горького на Малой Никититской улице. Тогда неизвестный мужчина подошел к Илье и начал требовать от него аккредитацию, а затем материть участников экскурсии. Как итог — словесная перепалка привела к побоям, — говорится в публикации.

Экскурсовод рассказал, что мужчина порвал ему одежду и схватил за горло. Пострадавший не понимает, что вызвало агрессию у нападавшего. Завершив экскурсию, мужчина отправился в полицию, где написал заявление на своего обидчика. На данный момент агрессора ищут правоохранители.

До этого трое мужчин избили прохожего рядом с жилым домом в центре столицы. Инцидент произошел в Лубянском проезде. Подозреваемые атаковали потерпевшего и нанесли ему ранения ножом. В дальнейшем их удалось задержать.