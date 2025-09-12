Трехлетний малыш чуть не погиб, оказавшись один на ж/д станции

Малыш сбежал с детской площадки на железнодорожную станцию в Пермском крае. Сотрудники транспортной полиции вернули мальчика матери. Девушка привлечена к административной ответственности.

Как сообщает Ural Mash, ребенка без присмотра обнаружили в районе станции Менделеево. Очевидцы вызвали полицию. Мальчика передали инспекторам ПДН. Позже в соседнем поселении нашли дом беглеца. Его искала 24-летняя мать.

Как выяснилось, девушка оставила малыша на детской площадке, а сама отлучилась растопить печь. Трехлетний мальчик отправился на прогулку и добрел до железнодорожного полотна соседнего населенного пункта.

Ребенка вернули матери. В отношении нее составлен административный протокол о ненадлежащем воспитании сына.

