В российском городе мигрант отпинал бывшую сотрудницу МВД

В Красносельском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту жестокого нападения мигранта на пенсионерку, проработавшую 28 лет в органах МВД.

Инцидент произошел еще 20 апреля, когда иностранный гражданин, проживающий с семьей в одном подъезде с потерпевшей, избил женщину ногами после конфликта между соседками. Пенсионерка с травмами и кровоподтеками обратилась в 9-й отдел полиции, но на ее заявление изначально не отреагировали должным образом.

Несмотря на продолжающиеся угрозы в свой адрес и даже поджог двери квартиры, бывший следователь не смогла добиться возбуждения дела — участковый якобы нашел множество причин для отказа в расследовании.

Ситуация изменилась только после вмешательства СМИ: теперь следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК России возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Также будет дана оценка действиям сотрудников полиции, проигнорировавших первоначальное заявление потерпевшей.

