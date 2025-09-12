На Соловьева готовилось покушение

Телеведущий Владимир Соловьев заявил в своем телеграм-канале, что задержанный житель Димитровграда (Ульяновская область), сотрудничая с украинскими спецслужбами, планировал совершить покушение на него.

© Московский Комсомолец

Сотрудники ФСБ и пограничной службы в Ульяновской области задержали жителя Димитровграда, 1989 года рождения. С апреля 2024 по июнь 2025 года он, по данным следствия, сотрудничал с украинскими спецслужбами и «планировал покушение на телеведущего Владимира Соловьева». Для этого подозреваемый несколько раз ездил в Москву с целью выяснить, как телеведущий передвигается по городу.

Ранее в пресс-службе УФСБ по региону проинформировали об аресте димитровградца, которого подозревают в сборе данных о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по заданию СБУ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.