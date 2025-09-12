Избившему свою мать российскому актеру грозит до десяти лет заключения

Telegram-канал Mash сообщает, что актеру Якову Левде грозит до десяти лет лишения свободы. По данным Mash, на последнем заседании суда актер признал вину по делу о нападении на его мать.

В конце августа СМИ сообщили, что актер попал под домашний арест. Как утверждает Mash, Левда признал вину и заявил, что после случившегося помогал матери деньгами и лекарствами.

Актер из "Полицейского с Рублевки" и "Склифосовского" Яков Левда избил свою мать

По данным Telegram-канала, после конфликта у матери актера диагностировали перелом ребер, гематомы таза, груди и глаза. Mash отмечает, что сейчас актер ждет решения суда, а его адвокаты приносят «справки, характеристики и грамоты».

Левде 27 лет, он снимался в сериалах «Склифосовский», «Полицейский с Рублевки», «Алиби», фильме «Тайна печати дракона» и других картинах.