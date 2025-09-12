В Татарстане девушка сожгла квартиру родителей ради просмотров

Жительница Татарстана, увлекающаяся созданием контента для TikTok, устроила пожар в квартире, чтобы привлечь внимание к своим видео. Об этом сообщает Shot.

19-летняя жительница Бугульмы устроила пожар, поджигая свою кровать. Огонь быстро распространился по квартире, а едкий дым проник к соседям. В результате пострадала соседка, страдающая астмой.

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые успешно потушили пожар. Девушка пыталась убедить отца, что источником возгорания был роутер, но ее слова не нашли подтверждения. После проверки записей с телефона стало ясно, что она устроила настоящее файер-шоу.

По словам соседей, раньше девочка вела себя нормально и даже приводила домой мальчиков. Однако теперь её поведение стало вызывать беспокойство. Некоторые жильцы были вынуждены покинуть дом из-за сильного запаха гари, который до сих пор сохраняется.

Ранее сообщалось, что в TikTok набирает популярность новый опасный тренд — подростки надрезают себе уголки губ, чтобы их улыбка казалась шире.