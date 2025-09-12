Чемпион Москвы по карате получил заточкой в живот за доброту

Чемпион Москвы по карате получил заточкой в живот после того, как решил помочь двум мужчинам на МКАД. Об этом сообщает «МК».

«Заметив по пути двоих мужчин, «голосующих» около заглушенной машины с поднятым капотом, спортсмен решил помочь с ремонтом транспортного средства. Он припарковался у обочины и подошел к одному из автомобилистов, который нервно копался в системе охлаждения машины и что-то нервно выкрикивал», — передает издание.

Спортсмен решил тоже посмотреть двигатель, но затем заметил, что второй мужчина открыл дверь его автомобиля и что-то ищет. Каратист подошел к машине и увидел свою барсетку в руках вора. Тот испугался, достал из кармана заточку и ударил спортсмена в живот. После каратист откинул вора в сторону и уехал домой, зажав рану. Оттуда он вызвал скорую помощь.

Проводится проверка.

