Три человека погибли при опрокидывании прогулочного катера в Татарстане

Прогулочный катер с людьми, отмечавшими день рождения, перевернуло в Татарстане. По предварительным данным, погибли три человека. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

Согласно источнику, местные жители отмечали праздник на двух прогулочных лодках в Зеленодольском районе. Судна шли рядом друг с другом, и в один момент волна от одной лодки опрокинула другую.

В результате семь человек оказались в воде — три человека утонули, остальным удалось доплыть до другого судна, сообщается в публикации.

Другой инцидент произошел в июле, когда по меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты во Вьетнаме.

Также во время урагана в Самарской области на Волге также перевернулся прогулочный катер и затонул. На борту находились как минимум три человека. Очевидцы с берега поспешили на помощь пострадавшим.

26-летняя британка Александра Кларк сгорела заживо на лодке из-за взорвавшегося баллона для дайверов вблизи таиландского острова Ко Тао. В результате взрыва баллона возник сильный пожар, который быстро охватил всю лодку.