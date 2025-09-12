Пассажирский самолет с россиянами внезапно развернулся над Балтийским морем

Пассажирский самолет с россиянами на борту, направляющийся в Москву, внезапно изменил маршрут. Об этом сообщает туристический портал «ТурДом».

© Lenta.ru

По данным источника, борт российской авиакомпании, вылетевший ночью из Калининграда в аэропорт Шереметьево, долетел до восточного побережья Эстонии и вынужденно развернулся над Балтийским морем. Причиной смены курса стал план «Ковер», введенный в Ленинградской области из-за атаки БПЛА 12 сентября.

Борт успешно вернулся в аэропорт отправления. При этом рейс задержался почти на 11 часов. Новый вылет запланирован на 12:50.

На данный момент в Храброво отменили три авиарейса, опаздывает 16. С задержкой в 4-5 часов вылетят в Санкт-Петербург и Калининград воздушные суда «Победы». А самолет авиакомпании Nordwind из Северной столицы прибудет в 13:10 вместо 08:50.

Ранее в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск лайнеров. При этом задержали и отменили более 50 рейсов.