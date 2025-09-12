Против бывшего начальника представительства Минобороны возбудили уголовное дело

Военными следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны РФ.

© Московский Комсомолец

Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, что причинило ущерб в размере свыше 40 миллионов рублей.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно материалам дела, в 2020-2021 годах между Минобороны и ПАО «Объединенная авиационная корпорация» были заключены многомиллионные контракты на изготовление специальных электромеханических устройств. Военный чиновник, на которого были возложены обязанности по контролю за исполнением контрактов, в 2021-2023 годах организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках изделий. Эти документы не соответствовали условиям государственного контракта, что привело к его невыполнению и причинению значительного ущерба государству.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Читайте материал "Суд в российском городе оштрафовал на крупную сумму регоператора ТКО по делу о коррупции"

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.