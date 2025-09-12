Раскрыты подробности об отце украинки, убитой в США

Отца убитой в США беженки Ирины Заруцкой, как пишет Daily Mail, из-за призывного возраста не выпустили из Украины на похороны дочери.

«Станислав не смог присутствовать на ее похоронах в Шарлотте, - говорится в публикации. - Из-за строгих правил, запрещающих мужчинам призывного возраста покидать Украину». По данным Daily Mail, мужчина был подавлен невозможностью проститься с дочерью.

23-летняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений 22 августа. Смертельные ранения в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт нанес бездомный. Подозреваемым назван Декарлос Браун, отсидевший 5 лет за вооруженное ограбление.

Происшествие вызвало большой резонанс в Штатах. Президент страны Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой политики этой партии.