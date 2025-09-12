В Тамбовской области возбудили дело после пожара в психбольнице

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в психиатрической больнице в Тамбовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

В СК уточнили, что дело было возбуждено по статье о халатности. По предварительным данным, в результате пожара пострадали пять человек.

«В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

О пожаре в психбольнице утром 12 сентября сообщила прокуратура Тамбовской области. Речь шла о Тамбовской психиатрической клинической больнице в Октябрьском районе. По факту инцидента организовали процессуальную проверку.

В управлении МЧС РФ по Тамбовской области сообщили, что к ликвидации возгорания привлекли семь единиц специальной техники, включая две автолестницы. До того как на место происшествия прибыли представители экстренных служб, сотрудники медицинского учреждения эвакуировали из здания 49 человек.