В Улан-Удэ задержали мужчину, стрелявшего в ребенка
Правоохранители Бурятии установили личность мужчины, который из хулиганских побуждений выстрелил в спину 13-летней девочке.
По версии следствия, вечером 10 сентября мужчина выстрелил в ребенка в одном из дворов по улице Микояна, что в центре Улан-Удэ. Злоумышленник ранил малышку в спину.
"Осмотр места происшествия осуществлялся наиболее опытными следователями, следователями-криминалистами следственного управления во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска полиции. В ходе него во дворе дома на различных предметах обнаружены следы от пуль из пневматического оружия", - сказано в сообщении СУ СКР по Бурятии.
В квартире у задержанного нашли несколько пневматических пистолетов и заряды к ним.
Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.