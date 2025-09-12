Россиянин попытался похитить мальчиков с детской площадки и поплатился

Безработный житель Санкт-Петербурга попытался похитить двух мальчиков с детской площадки и поплатился. Россиянина доставили в полицию, передает 78.ru.

По данным издания, к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина. Она увидела, как мужчина лет 50 разговаривал с двумя детьми на площадке. Горожанка заподозрила неладное, когда незнакомец заманивал мальчиков яблоками и конфетами.

Оперативники доставили мужчину в отдел, однако в скором времени оттуда его забрали медики. Задержанный пожаловался на головную боль.

