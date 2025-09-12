Дело Блиновской направлено на апелляцию

Дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, направлено в Мосгорсуд, стало известно РИА Новости.

© Московский Комсомолец

В материалах Савеловского суда Москвы, с которыми ознакомилось агентство, сказано, что суд оценит законность ее приговора.

"Дело направлено в апелляционную инстанцию", - говорится в материалах.

Известно, что в Мосгорсуде дело еще не зарегистрировано и еще не назначена дата рассмотрения жалоб на приговор.

В начале марта Савеловский суд столицы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии со штрафом 1 млн рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. В доход государства суд взыскал арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу РФ 587 млн рублей.

Суд ранее признал Блиновскую банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

Ранее подсудимая частично признала вину.

Читайте по теме: Отберут или оставят: у родственников Блиновской нашлось имущество, которое им не по карману