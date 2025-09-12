Суд вынес приговор готовившему теракт в Крыму агенту СБУ

Севастопольский городской суд приговорил агента Службы безопасности Украины (СБУ) к 17 годам колонии за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для подготовки терактов в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ России.

«Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и со штрафом в размере 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, житель Феодосии по собственной инициативе связался с СБУ и предложил помощь. Впоследствии по заданию куратора он собрал из найденных в двух тайниках компонентов СВУ и заложил его в Балаклавском районе Севастополя. В состав устройства вошло бризантное взрывчатое вещество весом свыше 1,2 килограмма.

Мужчину признали виновным по статьям о госизмене, а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств, отметили в ведомстве.

4 сентября в Херсонской области задержали 35-летнего агента СБУ, который собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. По данным ФСБ, задержанный был завербован через мессенджер WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) сотрудником СБУ. Сведения о местах дислокации российских бойцов и военной техники мужчина направлял своему куратору.