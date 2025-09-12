В Свердловской области ищут девочек, пожаривших зефир на вечном огне
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после того, как две девочки пожарили зефир на мемориале воинам-рабочим в Каменске-Уральском.
Инцидент произошёл вечером 11 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
По данным ведомства, свои действия девочки снимали на видео, которое попало в сеть.
Дело возбудили по статье об осквернении символа воинской славы.
Детей и их родителей разыскивают, рассказали Tagilcity.ru в пресс-службе областной прокуратуры.
Надзорное ведомство организовало проверку по факту произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей и органов опеки на предмет принятия мер по предотвращению нарушений.
Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы. Поводом стала публикация о том, что неизвестные разбросали продукты питания на территории мемориального комплекса «Защитникам Отечества» в Сосновском районе.