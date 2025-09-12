В Свердловской области ищут девочек, пожаривших зефир на вечном огне

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после того, как две девочки пожарили зефир на мемориале воинам-рабочим в Каменске-Уральском.

Инцидент произошёл вечером 11 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

По данным ведомства, свои действия девочки снимали на видео, которое попало в сеть.

Дело возбудили по статье об осквернении символа воинской славы.

Детей и их родителей разыскивают, рассказали Tagilcity.ru в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей и органов опеки на предмет принятия мер по предотвращению нарушений.

Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы. Поводом стала публикация о том, что неизвестные разбросали продукты питания на территории мемориального комплекса «Защитникам Отечества» в Сосновском районе.