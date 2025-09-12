Официальные лица США обратились к общественности с настоятельным призывом о помощи в продолжении поисков стрелка, застрелившего консервативного активиста Чарли Кирка, опубликовав новые видео и фотографии с места нападения в штате Юта.

Более чем через 24 часа после того, как Кирк был застрелен во время выступления перед тысячами людей в университете Юты, губернатор штата, выступая вместе с директором ФБР Кэшем Пателем и другими официальными лицами, заявил: “Нам нужна такая помощь, какую мы только можем получить”.

“Мы не можем выполнять свою работу без помощи общественности”, - заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, добавив, что на данный момент ФБР получило более 7000 версий и подсказок.

Как пишет The Guardian, на недавно опубликованном видео видно, как человек в шляпе, солнцезащитных очках и черной рубашке с длинным рукавом бежит по крыше, перелезает через край здания и спрыгивает на землю. Предполагается, что подозреваемый, произведя один выстрел, скрылся в окрестностях, и его личность пока не установлена.

Следователи заявили, что у них есть улики, в том числе отпечаток ладони, отпечаток обуви и мощное охотничье ружье, найденное в лесистой местности вдоль тропинки, по которой скрылся стрелок. Но им еще предстояло назвать подозреваемого или указать мотив убийства.

Прямые призывы к общественной поддержке на ночной пресс-конференции, по-видимому, свидетельствовали о продолжающихся усилиях правоохранительных органов по установлению личности стрелявшего и его местонахождения. Власти не отвечали на вопросы, а глава ФБР Патель не выступал на пресс-конференции. Федеральное бюро расследований предлагает до 100 000 долларов за информацию, которая поможет установить личность и арестовать этого человека, отмечает The Guardian.

Смерть Чарли Кирка, близкого соратника президента Дональда Трампа, вновь привлекла внимание к растущей угрозе политического насилия в Соединенных Штатах, которая за последние несколько лет охватила весь идеологический спектр. Это убийство вызвало осуждение со стороны политических лидеров обеих партий.

Обращаясь за информацией, губернатор Кокс заявил в четверг, что в Интернете “содержится огромное количество дезинформации”.

“Наши противники хотят насилия”, - сказал Кокс. “У нас есть боты из России, Китая, со всего мира, которые пытаются распространять дезинформацию и поощрять насилие. Я бы посоветовал вам игнорировать их, отключить эти потоки”.

Кокс также пообещал найти убийцу и добиться смертной казни.

Гроб с телом Кирка прибыл в его родной штат Аризона на борту второго самолета ВВС в сопровождении вице-президента Джей Ди Вэнса. Жена Вэнса, Уша, сошла с трапа самолета вместе с вдовой Кирка, Эрикой.

Вэнс помогал нести гроб Кирка вместе с группой военнослужащих в форме, когда его грузили в самолет. Консервативная молодежная организация Кирка Turning Point USA базировалась в Финиксе, отмечает The Guardian.

“Большая часть успеха, которого мы добились в этой администрации, напрямую связана со способностью Чарли организовывать и сплачивать людей”, - написал Вэнс в социальных сетях, имея в виду роль Кирка в избрании Дональда Трампа в прошлом году. “Он не просто помог нам победить в 2024 году, он помог нам укомплектовать все правительство”.

Кирку приписывают помощь в привлечении молодежи, особенно мужчин, в движение президента США "Сделаем Америку снова великой" (Maga), напоминает The Guardian.

Убийство Кирка вызвало двухпартийное осуждение роста политического насилия в США. Трамп, который заявил, что наградит Кирка медалью Свободы посмертно, разговаривал с женой Кирка в четверг. Он сказал, что власти добились “большого прогресса” в розыске подозреваемого и что в отношении мотива у него есть “указания, но мы сообщим вам об этом позже”.

Всего через несколько часов после того, как в среду Кирк был объявлен мертвым после того, как его срочно доставили в ближайшую больницу, Трамп выступил с видеообращением из Овального кабинета, пообещав разыскать подозреваемого.

“Моя администрация найдет каждого из тех, кто способствовал этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают это”, - заявил Трамп.

На следующий день после своего подстрекательского выступления, в котором он обвинил “радикальных левых” в смерти Кирка, Трамп, казалось, перешел на более примирительный тон, согласившись с предложением репортера о том, что его сторонники не должны отвечать насилием.

Белый дом быстро разместил этот обмен репликами в социальных сетях, возможно, надеясь подавить гнев, который уже вылился в насилие, вызванное избиением критика Кирка в Бойсе, штат Айдахо, во время богослужения в среду вечером.

Дон Бэкон, республиканец из Небраски, который уходит в отставку по истечении этого срока, сказал NBC News, что хотел бы, чтобы Трамп объединил страну после стрельбы, “но он популист, а популисты зациклены на гневе”.